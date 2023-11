Milan, la Curva Sud canta e Camarda ringrazia: “È stato un onore”

Una serata che non dimenticherà mai. Francesco Camarda è diventato il giocatore più giovane di sempre ad esordire in Serie A e il suo record non è passato inosservato. Lo ha fatto con il Milan , squadra di cui è tifoso e di cui veste i colori dai primi calci al pallone. Tutto il mondo rossonero attendeva con ansia il suo 'battesimo' calcistico e, nel match contro la Fiorentina , finalmente è arrivato.

Il coro della Sud

Non appena si è alzato per iniziare il riscaldamento, la Curva Sud ha cominciato ad intonare un coro per lui. A 15 anni è già un paladino del tifo rossonero. Camarda, per ringraziare la Curva, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in ha scritto ancora con tanta emozione addosso: "È stato un onore".