Milan, Curva Sud assente contro la Dinamo Zagabria: il motivo

La Curva Sud ha scritto un comunicato nelle storie dell'account Instagram ufficiale: la tifoseria organizzata rossonera non prenderà parte alla trasferta del Milan in Croazia per la sfida del 29 gennaio contro la Dinamo Zagabria , gara valida per l'ultima giornata della prima fase della Champions League 2024-25 . Il motivo.

"Viste le nuove modalità di gestione della biglietteria nelle trasferte europee, che non permettono ai gruppi di preparare la trasferta come è sempre stato fino a oggi, a Zagabria la tifoseria organizzata non sarà presente. Con l'auspicio che la società trovi al più presto una soluzione per consentire a chi è sempre andato in giro tutto l'anno in Italia e in Europa di continuare a organizzare le trasferte per essere sempre al fianco del nostro amato Milan".