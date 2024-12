Milan, la Curva Sud tuona contro la dirigenza: parole durissime. E sull’esonero di Fonseca …

"Per voi il Milan è solo un brand. E c'è un aggravante ..."

"Stiamo assistendo ad una proprietà che cerca in tutti i modi di americanizzare la società più gloriosa d’Italia, proponendo iniziative folli come le maglie del 125º vendute a 1899€, o come quelle sparate in tribuna durante l’intervallo per “comprarsi” i tifosi. Il sogno di qualcuno è avere 75.000 clienti a San Siro da spennare ogni partita e gestire come burattini, con buona pace della tifoseria organizzata e di tutti quelli che da anni seguono questi colori ovunque, facendo sacrifici. Per non parlare della vicenda dei mini-pack, una cosa mai vista neanche nei dilettanti. Inadeguati non solo nelle figure che gestiscono la parte sportiva, ma anche nei ruoli che seguono la parte commerciale legata a NOI tifosi, perché è giusto evidenziare tutte le lacune di una società in mano a persone di un'incompetenza disarmante".