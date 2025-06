Milan, cosa fa Allegri in attesa del ritiro? ‘Pizzicato’ in vacanza in Sardegna

Massimiliano Allegri sarà in ritiro con il suo Milan nella giornata del 7 luglio: intanto il livornese si gode la sua vacanza in Sardegna

Sin dal primo giorno di insediamento di Massimiliano Allegri al Milan, c'è stata grande attesa per conoscere la data dell'inizio del ritiro estivo, anche per capire le prime indicazioni con il nuovo allenatore. Questa dovrebbe essere fissata per il prossimo 7 luglio, sebbene il livornese sia già passato diverse volte in due luoghi simbolo del Diavolo. Innanzitutto al Centro Sportivo di Milanello, dove con il suo staff e con Igli Tare ha voluto già vivere l'ambiente. E poi la sede del club, dove ha avuto contatti con il direttore sportivo anche per dettare la linea sul mercato, condiviso con il dirigente albanese.