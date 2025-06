Quagliarella: “Il Milan? Allegri dà entusiasmo e unisce il gruppo”

Intervistato a Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato del Milan e dell'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico rossonero

Intervistato a Sky Sport, Fabio Quagliarella ha parlato del Milan e dell'ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico rossonero. L'ex giocatore di Napoli e Juventus, tra le altre, ha elogiato le qualità dell'allenatore toscano, visto come il profilo ideali per riscattare il Diavolo dalla fallimentare stagione da poco conclusa. Ecco, di seguito, le parole di Quagliarella.