Milan, Chukwueze a cuore aperto sui social (FOTO)

Samuel Chukwueze, con la gara contro il Newcastle ha raggiunto quota 15 presenze in rossonero. Il gol segnato al St. James' Park è il numero due della stagione, entrambi arrivati consecutivamente in Champions League voto che il primo era stato nel turno precedente contro il Borussia Dortmund, sfida poi persa 3-1 a San Siro. In Serie A è ancora secco di marcature, ma il gol di Newcastle lo avrà certamente galvanizzato e vorrà sbloccarsi anche nel campionato italiano.