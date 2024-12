Milan, Ziliani: “Cardinale continuerà a fare danni. Futura mediocrità”

"Milan, una notizia buona e una cattiva. La buona: i 3 punti presi a Verona. La cattiva: i 3 anni in più dati a Cardinale per ripagare il prestito a Elliott. La "Banter Era II" è tornata. Campane a martello in casa del Diavolo: l'accordo raggiunto ieri tra Elliott e Red Bird, che consente a Cardinale e alla sua corte dei miracoli di rimanere in sella altri 44 mesi continuando a fare danni, precipita il club in uno scenario di futura (e già presente) mediocrità che rischia di ridurre il Milan a nullità assoluta. È il caso di dire: si stava meglio quando si stava peggio". LEGGI ANCHE: Milan, Jimenez ancora brillante: Fonseca ha il suo Saelemaekers?