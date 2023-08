Milan, Cardinale foto e sorrisi a Capri con i tifosi rossoneri

Da quando RedBird ha rilevato il Milan da Elliott, lo scorso 31 agosto, i “blitz” di Cardinale in Italia sono diventati sempre più frequenti, tra presenze in tribuna a San Siro e incontri istituzionali per aprire la strada al nuovo stadio dei rossoneri. Il proprietario rossonero è stato fotografato da tantissimi tifosi rossoneri che gli hanno chiesto delle foto durante la sua visita a Capri. Ecco il post di Maurizio Salzano, presidente del Milan Club Capri.

"Il Presidente è rimasto molto colpito dal fatto che anche a Capri ci fosse un Milan Club. Cari fan, state tranquilli che i miei investimenti sono per portare in alto il Milan e per vincere. I promise you!".