Milan, Camarda compie 17 anni: ecco gli auguri del club rossonero

"Dolci diciassette anni. E mai stato così pronto per il futuro". Questo il messaggio di auguri del Milan per Francesco Camarda pubblicato sui social rossoneri. In questa stagione, Camarda ha giocato nella Primavera rossonera, nel Milan Futuro e anche in prima squadra, sfiorando anche lo storico gol in Champions League (rete annullata contro il Bruges per fuorigioco). Il futuro è nelle mani di Camarda. Tantissimi auguri anche da parte della redazione di Pianeta Milan.