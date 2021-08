Milan-Cagliari 4-1, Maignan: “Stavolta a San Siro con il logo giusto”

Mike Maignan, portiere rossonero, soddisfatto per l'esito di Milan-Cagliari 4-1 e per il suo esordio a 'San Siro' con i colori del Diavolo

Mike Maignan, portiere rossonero, in occasione di Milan-Cagliari 4-1 di ieri sera ha debuttato in Serie A a 'San Siro' con i nuovi colori. L'ex estremo difensore del Lille, che già aveva giocato a 'San Siro' la passata stagione, ma con la maglia dei 'Dogues', ha voluto fare un post sui propri account social ufficiali per celebrare l'avvenimento.