Milan, Brahim Diaz bacia la maglia: “Tifosi, questa vittoria è per voi”

"Tifosi, questa vittoria è per voi". Il trequartista, lancia chiari messaggi al Milan e ai tifosi: lo spagnolo è contento di restare in rossonero. Milan e Real Madrid, nella prossima sessione di calciomercato, dovranno lavorare per trovare un accordo per il trequartista: il suo prestito al Milan, infatti, scadrà a fine stagione. Anche le parole di Brahim Diaz, al termine di Milan-Sampdoria, sono sembrate molto chiare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Le mosse rossonere, dal centrocampo all'attacco