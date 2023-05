Milan-Sampdoria, Brahim Diaz: “Futuro? Non lo so ma qua sono felice”

Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a 'Dazn' al termine di Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A

Sulla sua prestazione: "E' stata una serata bella. Questa settimana è stata per noi un po' così così. In questa partita abbiamo dato tutto per i nostri tifosi. Sono contento per gli assist e il gol, ma più contento per la vittoria".

Sul rigore: "Volevo tirare, ma Giroud è il numero 9, normale che vuole fare gol".

Sul suo futuro: "Milan per me è incredibile. Io sono molto contento qua, posso solo dire che adesso mancano due partite e voglio dare tutto per questa maglia perché è incredibile. Non parlo del futuro perché non è il momento, ho capito la domanda ma non posso dire niente perché ancora non lo so".

Sul bacio alla maglia: "Sono tanto milanista, qua sono contento. Sempre voglio ringraziare perché anche nel momento meno bello siamo lì".

Su come hanno vissuto questi ultimi giorni: "Certo che siamo rimasti delusi, non posso dire di no. Ma c'è sempre un'opportunità nel calcio, è bellissimo perché siamo arrivati in semifinale dopo tanti anni. Certo, volevamo essere in finale ma abbiamo lavorato di più. Siamo stati bene mentalmente e oggi si è visto".