Pagelle Milan-Sampdoria 5-1: Giroud, tripletta pesante. Incantano Diaz e Leao

PAGELLE MILAN-SAMPDORIA - Un Milan quasi perfetto travolge la Sampdoria 5-1. 'Man of the match' Olivier Giroud, autore di una tripletta. Le altre reti portano le firme di Leao e Brahim Diaz. Il Diavolo torna alla vittoria dopo una serie di risultati negativi e mette in tasca tre punti importanti per la corsa alla qualificazione in Champions League. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri.