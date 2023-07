Milan, Brahim Diaz ritrova i suoi compagni: “Un piacere rivedervi”

L'amichevole tra Milan e Real Madrid è stata l'occasione per celebrare diverse cose. Dai due club più vincenti in Europa fino all'eterno Carlo Ancelotti che riabbraccia la sua vecchia squadra. Ma non solo, poiché il match aveva un valore sentimentale anche per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo ha chiuso la sua avventura in rossonero ma sembra portare questi colori nel cuore. Il Milan, infatti, ha celebrato il folletto spagnolo con un post su Twitter, al quale proprio Brahim ci ha tenuto a rispondere con questa frase: "È stato un piacere rivedervi".