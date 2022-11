Milan, gioia Brahim Diaz su Instagram: “Abbiamo vissuto grandi momenti”

Brahim Diaz esprime la propria contentezza per l'ottimo momento di forma del suo Milan e lo fa attraverso un post Instagram

In casa Milan si respira un'aria davvero molto positiva e i protagonisti di questa Serie A lo stanno manifestando a più riprese anche sui propri social; una delle note più liete di questo avvio di stagione è rappresentata senza dubbio da Brahim Diaz , che è cresciuto esponenzialmente rispetto alla scorsa annata. Le reti contro Juventus e Monza hanno donato fiducia allo spagnolo, che è entrato in un'altra dimensione, diventando un'ottima arma nell'arsenale del tecnico Stefano Pioli .

Brahim Diaz ha espresso la propria gioia riguardo al momento di forma del suo Milan, soprattutto per come è arrivato l'ultimo successo contro la Fiorentina, e lo ha fatto tramite un post sul suo profilo Instagram; a corredo di alcune immagini significative di questo avvio di Serie A, il classe 1999 commenta: "Domenica abbiamo giocato l'ultima partita del 2022 a San Siro. Abbiamo vissuto grandi momenti. Con tanta più voglia! Ci vediamo a gennaio". Un segnale senza dubbio positivo anche per il tecnico Stefano Pioli, che vede il suo gruppo sempre più coeso.