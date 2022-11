Milan, Brahim Diaz ai Mondiali con il Marocco? Pazza idea, ma possibile

Brahim Diaz potrebbe andare ancora ai Mondiali, ma non con la sua Spagna, ma con il Marocco. No, non è uno scherzo, ma un'idea concreta che starebbe nascendo nella testa della nazionale africana, che dovrà fare a meno di Amine Harit, trequartista del Marsiglia. Il calciatore allenato da Igor Tudor, infatti, ha rimediato un infortunio abbastanza serio che gli farà saltare la competizione in programma tra pochi giorni in Qatar.