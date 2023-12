Milan, il ritorno di Bennacer: e anche i compagni esultano sui social

Un ritorno tanto atteso, dopo mesi di assenza per un infortunio rimediato a maggio. Ismael Bennacer fa finalmente il suo esordio in questa stagione e Stefano Pioli può vederlo come un vero e proprio acquisto in più. L'algerino è mancato tanto nonostante le varie aggiunte fatte in estate per il centrocampo rossonero. Il Milan ritrova dunque una pedina di grande importanza e Bennacer stesso non vede l'ora di tornare in piena forma.