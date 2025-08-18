Milan-Bari, Ricci sui social: “Un mix di emozioni, orgoglio e ambizione!”

Ecco che cosa ha scritto: "Il primo passo a San Siro: un mix di emozioni, orgoglio e ambizione! Avanti insieme, forza Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SOCIAL
Grande serata ieri per Samuele Ricci. Prima della partita, ha sperimentato il calore di San Siro durante la presentazione come nuovo acquisto insieme ad altri compagni. Poi, è sceso in campo dal primo minuto. Ricci si è piazzato in regia. Lì lo vede Allegri, lì lo vedranno i tifosi rossoneri durante questa stagione. Un buon debutto, una prestazione ordinata e intelligente. Il centrocampista italiano ha sbagliato poco e si è mosso molto, anche in fase difensiva. Sarà sicuramente un giocatore utile per il Milan.
Al termine della gara, Ricci ha postato su Instagram una foto che lo ritrae all'ingresso del prato di San Siro nel momento della prestazione davanti ai suoi nuovi tifosi. Di seguito, si riportano le parole allegate all'immagine.
Ecco che cosa ha scritto: "Il primo passo a San Siro: un mix di emozioni, orgoglio e ambizione! Avanti insieme, forza Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA