Milan-Bari, Ricci sui social: “Un mix di emozioni, orgoglio e ambizione!”

Grande serata ieri per Samuele Ricci. Prima della partita, ha sperimentato il calore di San Siro durante la presentazione come nuovo acquisto insieme ad altri compagni. Poi, è sceso in campo dal primo minuto. Ricci si è piazzato in regia. Lì lo vede Allegri, lì lo vedranno i tifosi rossoneri durante questa stagione. Un buon debutto, una prestazione ordinata e intelligente. Il centrocampista italiano ha sbagliato poco e si è mosso molto, anche in fase difensiva. Sarà sicuramente un giocatore utile per il Milan.