Milan-Bari, Pulisic sui social: “Prima vittoria dell’anno”

Milan-Bari, Pulisic sui social: “Prima vittoria dell’anno” - immagine 1
Christian Pulisic ha fatto un'ottima prestazione ieri sera in Milan-Bari. Sui social lo statunitense ha festeggiato così la vittoria
Redazione PM

Christian Pulisic ha confermato di essere una certezza. Solita prestazione da grande giocatore qual è in Milan-Bari di ieri sera. La sua partita è stata impreziosita anche dalla rete del 2-0.

Milan, il festeggiamento social di Pulisic

Al termine del match, lo statunitense ha festeggiato la vittoria tramite un post sul suo profilo Instagram. Il numero 11 ha pubblicato una serie di foto della partita.

La didascalia è breve e semplice: "Prima vittoria dell'anno".

Prima vittoria di tante. Questo si augurano i tifosi del Milan. Con un Pulisic così sarà tutto più facile, di sicuro. Ieri in campo ha sfoggiato dribbling, giocate di qualità, imprevedibilità. Il tutto messo al servizio della fase offensiva della squadra.

LEGGI ANCHE: Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez>>> 

In più, vanno sottolineati due ulteriori aspetti del suo gioco. Il primo è la duttilità: Pulisic può essere impiegato su entrambe le fasce dell'attacco o dietro la punta. Insomma, in tutti i sistemi di gioco di Allegri Chris potrà trovare spazio e potrà confermarsi tra i leader tecnici della rosa. Il secondo è la sua attitudine a sacrificarsi anche in fase difensiva. Quest'ultima dote verrà particolarmente apprezzata dal nuovo allenatore.

