Milan-Bari, Pulisic sui social: “Prima vittoria dell’anno”

La didascalia è breve e semplice: "Prima vittoria dell'anno".
Prima vittoria di tante. Questo si augurano i tifosi del Milan. Con un Pulisic così sarà tutto più facile, di sicuro. Ieri in campo ha sfoggiato dribbling, giocate di qualità, imprevedibilità. Il tutto messo al servizio della fase offensiva della squadra.
In più, vanno sottolineati due ulteriori aspetti del suo gioco. Il primo è la duttilità: Pulisic può essere impiegato su entrambe le fasce dell'attacco o dietro la punta. Insomma, in tutti i sistemi di gioco di Allegri Chris potrà trovare spazio e potrà confermarsi tra i leader tecnici della rosa. Il secondo è la sua attitudine a sacrificarsi anche in fase difensiva. Quest'ultima dote verrà particolarmente apprezzata dal nuovo allenatore.
