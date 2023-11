Milan, Baresi in Cina: le immagini più significative del viaggio (Video)

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, è stato in Cina: ha incontrato tifosi, partners e presentato la sua autobiografia. Il video

Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, è stato dall'11 al 14 novembre scorso in Cina per un mini-tour tra Shanghai e Pechino. Il club rossonero, in un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha diffuso le immagini più belle della visita dell'ex capitano del Diavolo nel Paese del Dragone.