Milan, Bakayoko saluta i rossoneri: ecco il messaggio social del club

Bakayoko , centrocampista ormai ex del Milan , torna al Chelsea dopo il prestito di un anno in quel di Milanello. I rossoneri hanno voluto ringraziare il giocatore con un messaggio sui social. Ecco il tweet.

"Grazie mille e buona fortuna Bakayoko". Un corto messaggio per il centrocampista che tornerà al Chelsea dopo che il Milan non ha preso in considerazione l'opzione del riscatto. Bakayoko con i rossoneri, nella sua seconda esperienza a Milanello, non ha brillato giocando poco. Con Gattuso, invece, era uno dei pilastri della mediana insieme a Kessié. I rossoneri, in questa sessione di calciomercato, stanno rivoluzionando il centrocampo, con partenze e nuovi arrivi.