Milan, augurio di pronta guarigione a Federico Chiesa: il post social

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, ha finito la stagione. Il Milan gli ha augurato tutto il meglio possibile attraverso 'Twitter'

Federico Chiesa , attaccante della Juventus , ha terminato anzitempo la sua stagione. Il classe 1997 , infatti, punto di forza della Nazionale Italiana , dovrà essere operato nelle prossime ore per una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . Effetto dell'infortunio rimediato ieri sera all'Olimpico durante Roma-Juventus .

Il Milan, attraverso il suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter', ha augurato una pronta guarigione a Chiesa, che, per un po', prima del suo trasferimento dalla Fiorentina in bianconero, era stato anche obiettivo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi.