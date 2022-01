Juventus, pessime notizie per Chiesa: lesione del crociato anteriore

Come previsto Federico Chiesa, infortunatosi ieri durante Roma-Juventus, dovrà stare fuori a lungo. Il comunicato ufficiale dei bianconeri

In bocca al lupo, dunque, a Federico Chiesa affinché l'intervento vada bene e che possa tornare in campo il più velocemente possibile. Anche per il bene della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Milan, uno scambio per il nuovo difensore? Le ultime news di mercato >>>