Milan, gli auguri social a Donadoni: “Uomo, Giocatore, Leggenda”

Per un decennio, dal 1986 al 1996, è stato una colonna portante del Milan, con cui in Serie A ha collezionato 263 presenze segnando 18 reti. E, in maglia rossonera, Roberto Donadoni ha anche vinto 6 Scudetti, 4 Supercoppe italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali.