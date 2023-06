Milan, tanti auguri ad Ancelotti: il messaggio social del club

Il Milan nella sua lunga storia ha avuto tantissimi allenatori importanti che hanno fatto la storia del club e anche del calcio in generale. Tanti auguri a Carlo Ancelotti , l'ex calciatore e allenatore del Milan compie oggi 64 anni . Ecco il messaggio del club su twitter.

"Sul campo un vincitore seriale come nessun altro. Tanti auguri a colui che ha scritto pagine importanti della nostra storia". Con la maglia rossonera, Ancelotti ha giocato da calciatore dalla stagione 1987 fino al 1992 vincendo 2 Scudetti 1 Supercoppa Italiana, 2 Coppe Campioni, 2 Supercoppe Uefa e 2 Intercontinentali. Da allenatore rossonero dal 2001 al 2009 ha vinto tutto: 1 Coppa Italia, un campionato Italiano, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppa Uefa e 1 Coppe del Mondo per club.