Calciomercato Milan – Casting a destra: ecco tutti i nomi

Altro possibile obiettivo del calciomercato del Milan è Edon Zhegrova del Lille . Il kosovaro è stato seguito dagli osservatori rossoneri e ha una valutazione di circa 15 milioni. Non sarebbe una prima scelta, ma comunque un'alternativa. In Ligue 1, nell'ultima stagione, 22 presenze con 3 gol e 5 assist.

Opzione Sarr

Il quarto profilo che il Milan starebbe valutando è quello di Ismaila Sarr del Watford. La sua è stata una grande stagione con 39 presenze, 10 gol e 6 assist in Championship, anche se trattare con le squadre inglesi non è mai facile.