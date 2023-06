Calciomercato Milan – Contatti per Scamacca: altro duello con la Roma

Un campionato e una stagione che ha dimostrato quanto il Milan sia corto soprattutto in avanti . Pioli ha potuto fare realmente affidamento solo su Olivier Giroud. Con Ibrahimovic ritirato, Rebic e Origi in partenza, nel calciomercato i rossoneri dovranno andare alla ricerca di almeno un paio di punte per il futuro. Non solo Thuram , l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Scamacca .

Calciomercato Milan, contatti anche per Scamacca

Il Milan, si legge, vuol chiudere in fretta almeno un paio di colpi sul calciomercato compresa una punta. In queste ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con il West Ham per Scamacca che tornerebbe con piacere in Italia dopo un'esperienza in Premier non esaltante. Bisognerà capire se gli Hammers siano disposto a trattare sulla base di un prestito o solo a titolo definitivo. Su Scamacca ci sarebbe anche il forte interesse della Roma.