Calciomercato Milan – Thuram piace molto: si muove Pioli

Il Milan in questa sessione di calciomercato potrebbe andare seriamente alla ricerca di una prima punta. Stefano Pioli nella scorsa stagione, ha potuto fare affidamento sul solo Olivier Giroud. La nuova dirigenza rossonera formata da Moncada e Furlani sembrerebbe fortemente interessata anche ai parametri zero. Un giocatore che potrebbe rientrare perfettamente nelle necessità del Milan è Marcus Thuram . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche dell'attaccante francese.

Calciomercato Milan, Pioli chiama Thuram

Marcus Thuram, si legge, deciderà nei prossimi giorni il suo futuro. Il giocatore piace a molte squadre e anche ai rossoneri, con il PSG sempre in agguato. Nelle ultime ore si è mosso Stefano Pioli in persona chiamandolo e spiegandogli il progetto del Milan. Ai rossoneri potrebbe essere molto utile in quanto potrebbe giocare sia sull'esterno sia come punta per potersi alternare con Olivier Giroud.