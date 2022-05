Milan-Atalanta 2-0, Baresi: “Spettacolo! In campo e fuori” | Serie A News

Franco Baresi, al termine di Milan-Atalanta 2-0, ha affidato al suo account ufficiale su 'Twitter la soddisfazione per il successo rossonero

Al termine di Milan-Atalanta , partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 finita 2-0 per il Diavolo, anche Franco Baresi , vicepresidente onorario del club rossonero, ha palesato la soddisfazione e l'emozione per il successo riportato.

'Kaiser Franz', infatti, ha pubblicato un post sul proprio account ufficiale sul popolare social network 'Twitter' in cui ha espresso gioia e felicità per la vittoria del Milan . Tre punti importanti, che avvicinano la squadra di Stefano Pioli allo Scudetto .

"Spettacolo! In campo e fuori", ha scritto Baresi, complimentandosi con i tifosi del Milan, autori di una gran bella coreografia e molto calorosi. E anche con i giocatori sul terreno di gioco. Domenica, a Sassuolo, si andrà per completare l'opera.