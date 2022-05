Milan-Atalanta 2-0: “Rossoneri in dolce attesa” | Serie A News

Il Milan batte 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' e, adesso, ha bisogno di un solo punto all'ultima giornata contro il Sassuolo per lo Scudetto

In Milan-Atalanta si è visto come il Diavolo abbia imparato a gestire le partite ed a capirne i momenti. Contro gli orobici, per esempio, ha sofferto un po' nel primo tempo per poi allungare, in maniera implacabile, nella ripresa. Dapprima i rossoneri sono andati in gol con la rasoiata di Rafael Leão (56'), giunto al suo 11° gol in campionato. Quindi, hanno concesso il bis con l'entusiasmante cavalcata di 93 metri di Theo Hernández (75'), conclusasi con un diagonale vincente.