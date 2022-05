Milan-Atalanta, Pioli: “I giocatori sono forti, maturi e consapevoli”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022

Pioli su Milan-Atalanta: "Penso che la bravura della squadra sia stata di difendere bene. Abbiamo concesso poco ad una squadra di grandissima qualità, una di quelle che crea più occasioni da gol in campionato. E siamo stati bravi a cercare soluzioni diverse. La partita era difficile. Delle ultime quattro (Fiorentina, Lazio, Verona ed Atalanta), non nascondo che pensavo come fosse l'ostacolo più duro: l'Atalanta è forte. Non vincevamo contro di lei in casa da tantissimo tempo. Siamo vicini al traguardo, ma ci manca ancora qualcosina".