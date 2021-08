Milan, anche Bennacer in allenamento: “Che bello tornare con i ragazzi”

Ismael Bennacer si è allenato a Milanello dopo la guarigione dal Covid. L'algerino ha documentato la sua felicità sui social

Ismael Bennacer si è allenato a Milanello dopo la guarigione dal Covid. L'algerino ha documentato la sua felicità sui social, con un post su Instagram, al pari del compagno di reparto Franck Kessié. I due costituiranno la cerniera centrale di Pioli all'esordio contro la Sampdoria. Prima apparizione, come detto, per Bennacer in allenamento. Di seguito il post del centrocampista ex Empoli.