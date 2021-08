Milan, si rivede Kessié. L’ivoriano sui social: “Ritorno in famiglia”

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha partecipato alla sessione odierna di allenamento. Il messaggio dell'ivoriano sui social

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha partecipato alla sessione odierna di allenamento. L'ivoriano è alla prima seduta stagionale agli ordini di Stefano Pioli dopo l'avventura alle Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio. Un rientro fondamentale, che unito a quello di Ismael Bennacer, assente negli scorsi giorni per via del Covid, ridà al tecnico due pedine indispensabili per l'avvio di stagione.