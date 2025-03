Milan, altra vittoria in rimonta: Pulisic festeggia sui social

Il Milan prosegue la sua corsa con un altro successo in rimonta, superando il Como: il post di Pulisic sui social

Il Milan prosegue la sua corsa con un altro successo in rimonta, superando il Como per 2-1 a San Siro. Una vittoria sofferta ma fondamentale, arrivata grazie alla reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale. Tra i protagonisti del match c’è stato Christian Pulisic, autore del gol del pareggio, che ha dato il via alla rimonta rossonera.