Milan, allenamento in vista della Salernitana: gli scatti postati sui social

Milan, documentata sui social la sessione di allenamento

In vista del match, proseguono le sessioni di allenamenti per il Milan, che deve prepararsi al meglio per una sfida ostica. Tanto per il livello dell'avversario, che non deve essere sottovalutato, quanto per le numerose defezioni a cui deve far fronte. Queste ultime obbligheranno il tecnico Stefano Pioli ad affidarsi anche a coloro che hanno avuto meno spazio sinora.