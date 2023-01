Milan, alla scoperta di Gabriel: giovane promessa del calcio brasiliano

Nato a Brasilia il 21 dicembre 2004, Angelo Gabriel Borges Damaceno muove i primi passi nel Santos , club in cui milita tutt'ora. Comincia a far parlare di sé nel 2020, quando, a soli 15 anni, viene promosso in prima squadra dal tecnico Cuca . L'esordio ufficiale avviene il 25 ottobre, dopo aver firmato il primo contratto da professionista, quando rileva Lucas Braga e fa il suo ingresso nel rettangolo verde contro il Fluminense .

Milan, il profilo di Angelo Gabriel del Santos

Nel corso della sua ancora breve carriera ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo e dell'attacco, sebbene preferisca di gran lunga agire a sinistra, il più avanzato possibile. Il primo e sinora unico gol in Serie A brasiliana lo ha messo a segno ad ottobre del 2022 contro il Bragantino. Mentre con la rete siglata con il San Lorenzo il 7 aprile 2021 lo rende il più giovane di sempre ad andare in gol in Copa Libertadores.