Milan, si torna in campo: sarà un gennaio ricco di impegni | News

(fonte acmilan.com) - La lunga attesa sta per finire. Archiviata la sosta invernale per lo svolgimento dei Mondiali, ecco che si ricompone la griglia di partenza della Serie A. I rossoneri tornano in campo all'Arechi di Salerno mercoledì 4 gennaio alle 12.30, in un atipico "lunch match" infrasettimanale. Quello in terra campana sarà soltanto il primo impegno di un mese davvero ricco di appuntamenti, su tre diverse competizioni.