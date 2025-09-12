Il tanto atteso incontro è arrivato: Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot si sono appena riuniti al Milan. I due hanno già lavorato insieme per tre stagioni alla Juventus. Il tecnico livornese ha sempre avuto una predilezione per la mezzala francese. Un dato inquadra bene tale preferenza: Rabiot - negli ultimi tre anni di Allegri sulla panchina bianconera - è stato il suo giocatore più utilizzato. Sia fuori che dentro il campo, i due sono legati da un rapporto speciale, come ha confermato lo stesso Rabiot nella sua conferenza stampa di presentazione. Il Milan ha pubblicato su Instagram un video che mostra il saluto e gli abbracci tra il giocatore e l'allenatore. Allegri ha accolto con grande calore il suo 'pupillo'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Allegri pazzo di Rabiot. Le parole del francese: “Sono pronto”
SOCIAL
Milan, Allegri pazzo di Rabiot. Le parole del francese: “Sono pronto”
Allegri e Rabiot si sono da poco riuniti al Milan. L'allenatore ha ottenuto il giocatore per cui stravede. Ecco il video del loro saluto
Milan, Allegri accoglie Rabiot
Il video mostra proprio il loro primo incontro dall'arrivo a Milanello di Rabiot. Tra i due si è svolto un dialogo molto semplice ma che fa trasparire la loro sintonia. Il francese, a domanda del mister, ha risposto: "Sono pronto". Si sente dunque già in forma, nonostante i pochi minuti accumulati recentemente con la Nazionale francese. Allegri lo schiererà titolare già a partire da Milan-Bologna di domenica sera (ecco le probabili formazioni)? Staremo a vedere, ma quest'ipotesi non è assolutamente da scartare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA