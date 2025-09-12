Milan, Allegri pazzo di Rabiot. Le parole del francese: “Sono pronto”

Il tanto atteso incontro è arrivato: Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot si sono appena riuniti al Milan. I due hanno già lavorato insieme per tre stagioni alla Juventus. Il tecnico livornese ha sempre avuto una predilezione per la mezzala francese. Un dato inquadra bene tale preferenza: Rabiot - negli ultimi tre anni di Allegri sulla panchina bianconera - è stato il suo giocatore più utilizzato. Sia fuori che dentro il campo, i due sono legati da un rapporto speciale, come ha confermato lo stesso Rabiot nella sua conferenza stampa di presentazione. Il Milan ha pubblicato su Instagram un video che mostra il saluto e gli abbracci tra il giocatore e l'allenatore. Allegri ha accolto con grande calore il suo 'pupillo'.