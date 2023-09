Milan, panchina per Adli anche a Cagliari? Intanto lui scrive sui social…

Ma dov'è Adli?

Si tratta del centrocampista algerino Yacine Adli. Il classe 2000 giunto dal Bordeaux non riesce proprio a trovare spazio fra le fila di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero lo aveva anche battezzato come vice-Krunic ma, dalle probabili formazioni che girano, non sembra poter neanche approfittare dell'infortunio del bosniaco. Una sorte beffarda per quel poco che Adli è riuscito a mostrare in campo. Ancora acerbo, certo, ma le qualità ci sono e per questo ci domandiamo: ma perché non gioca?