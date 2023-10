Milan, Adli rincuora Chukwueze: “Il tuo tempo arriverà” | FOTO

Il Milan pareggia per 0-0 contro il Borussia Dortmund, nonostante le tantissime occasioni create nel secondo tempo. Il Diavolo non è riuscito a trovare la via del gol. Yacine Adli, centrocampista rossonero, rincuora il suo compagno Samu Chukwueze: ecco la storia pubblicata su Instagram dal mediano. Questo a causa dell'errore del nigeriano nei minuti finali della sfida. Ecco la foto.