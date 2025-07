Nonostante sia stato messo fuori rosa e non rientri più nei piani del Milan, il centrocampista francese Yacine Adli ha recentemente pubblicato una storia Instagram in cui appare insieme all’ attore Lee Jung-jae , protagonista della famosissima serie Netflix Squid Game .

Nella foto, Adli ha scritto: “Che il gioco abbia inizio”, la frase simbolo della serie, usata dai misteriosi organizzatori per dare il via alla competizione tra i partecipanti. Una semplice citazione… o un messaggio sul suo futuro? Possibile, perché ora più che mai l’ex Bordeaux dovrà davvero rimettersi in gioco.