Zambrotta sui social: “E’ stato un onore far parte della storia del Milan”

Gianluca Zambrotta, ex giocatore rossonero, ha voluto rendere omaggio al club con un emozionante messaggio per i suoi 125 anni di storia

In occasione del 125° anniversario della storica fondazione del Milan, Gianluca Zambrotta, ex giocatore rossonero, ha voluto rendere omaggio al club con un emozionante messaggio sui social. L'ex campione del mondo 2006, che ha indossato la maglia del Milan dal 2008 al 2012, ha scritto: "Tanti auguri per i tuoi 125 anni di storia, AC Milan! È stato un onore e un privilegio farne parte!"