Magdeburg, messaggio al Milan: “Ripetiamo la sfida del 1974?”

NEWS MILAN – Singolare ‘appello’ lanciato, qualche ora fa, dal Magdeburg, club tedesco della Sassonia che, oggi, milita nella 3. Liga, l’equivalente della Serie C italiana.

L’8 maggio 1974, infatti, il Magdeburg, al ‘de Kuip‘ di Rotterdam (Olanda), sconfisse per 2-0 il Milan nella finale di Coppa delle Coppe grazie ad un autogol di Enrico Lanzi ed alla rete di Wolfgang Seguin.

Il Magdeburg, con un post sul proprio account ufficiale di ‘Twitter‘, sincerandosi dapprima delle condizioni di salute dei calciatori rossoneri, ha invitato la società meneghina, una volta finita l’emergenza coronavirus, a disputare un’amichevole per rivivere quella sfida del 1974.

In alternativa, il Magdeburg ha chiesto al Milan di organizzarsi per l'evento per il 2024, cinquantesimo anniversario da quella finale europea. È attesa la risposta del club rossonero sulla simpatica proposta.