La pesante sconfitta del Milan a Torino non è passata inosservata e, come di consueto, anche il giornalista Bruno Longhi ha voluto commentare l’andamento della partita. Al termine del match, il noto commentatore sportivo ha espresso il suo disappunto riguardo alla prestazione dei rossoneri, evidenziando in particolare le disattenzioni difensive che hanno condizionato la sfida.