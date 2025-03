Lecce-Milan, la carica di Walker: “Il carattere che dovevamo mostrare”

Durante il match, annullati anche due gol al Milan , uno a Santiago Giménez ( 1' ), l'altro a Matteo Gabbia ( 15' ). Al termine della gara in Salento , con un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network 'Instagram', il difensore rossonero Kyle Walker ha rilasciato un breve commento.

"Il carattere che dovevamo mostrare stasera per tornare ad ottenere tutti e tre i punti", ha scritto Walker, giocatore che, nel Manchester City, aveva fatto incetta di vittorie e trofei e che tanto vorrebbe continuare a fare anche in maglia rossonera. LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, tre punti in rimonta ma Conceicao avverte: “Adesso voglio …” >>>