Leao omaggia Balotelli: “Idolo” rossonero e abbraccio a Marassi

L'abbraccio tra i due, immortalato probabilmente nel post-partita di Marassi, suggella un legame di stima e affetto che va oltre i colori attuali. Balotelli, pur militando ora nelle fila del Grifone e reduce da un periodo difficile a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per gran parte della stagione (solo 56 minuti giocati in Serie A finora), resta un'icona per molti tifosi milanisti e, a quanto pare, anche per l'attuale numero 10 rossonero.