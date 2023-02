Leao, like alle dichiarazioni di Pioli sull’esclusione del portoghese nel derby

Non poteva passare per inosservata la decisione di Pioli di far partire dalla panchina Leao nel derby contro l'Inter. Dopo il match contro il Sassuolo, questa è stata la seconda volta consecutiva che l'allenatore del Milan ha deciso di non puntare, dal primo minuto, sull'attaccante portoghese, il miglior calciatore dello scorso campionato che ha trascinato a suon di gol e assist il Diavolo alla conquista del 19esimo scudetto. Una scelta forte, ma che non ha ripagato lo stesso Pioli, il quale ha deciso di puntare su Origi. Nonostante la decisione non si sia rivelata azzeccata, Pioli anche nel post partita ha dichiarato di non essersi pentito della scelta.