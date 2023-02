Leao non ci sta: “Incredibile come cerchino di macchiare la nostra immagine”

"È incredibile come cerchino di macchiare la nostra immagine quando abbiamo dipinto un quadro così bello... Fortunatamente il nostro spirito di gruppo è più grande di tutte le critiche, ovviamente il calcio ha fasi positive e negative a prescindere dalle quali ci aiutano a crescere e a migliorare. Grazie ai nostri fan che fino ad oggi non hanno smesso di sostenerci ovunque siamo, un grazie non è abbastanza... Continueremo a lottare per i nostri obiettivi!", ha scritto Leao su Instagram con una foto insieme ai suoi compagni di squadra. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>