Lazio-Milan, Pedullà: “Di Bello va fermato per tutto il campionato” | VIDEO

Pesanti critiche contro l'arbitro Di Bello . Alfredo Pedullà , noto esperto di calciomercato, ha parlato della gestione durante Lazio-Milan . La critica è pesante, tant'è che, per il giornalista, Di Bello andrebbe fermato per tutta la stagione. Ecco le critiche e il video delle parole di Pedullà dagli studi di Sportitalia.

"Di Bello guarda Castellanos, si accorge che ha le mani in faccia, ha il fischietto in bocca. Il suo assistente stava prendendo un caffè... Possiamo dire che questa azione indirizzi la partita? Credo di si. Lui ha visto, sta verificando. Significa che si è accorto di Castellanos: il regolamento impone che in questi casi si debba fermare il gioco. Di Bello va fermato per il resto del campionato. Io non tifo nessuno, ma stiamo andando a rotoli. Di Bello va fermato". LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, Di Bello polemiche e critiche: ma ha sbagliato davvero? Analisi del rigore e dei rossi