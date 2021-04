Lazio-Milan 3-0, Donnarumma ride con Reina: tifosi infuriati sui social

Al termine di Lazio-Milan 3-0 all'Olimpico, Gigio Donnarumma colto dalle telecamere a ridere con l'amico Pepe Reina. Esplode l'ira dei tifosi

Daniele Triolo

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma nuovamente al centro della bufera. Stavolta per quanto successo dopo Lazio-Milan 3-0 e non per i 'rumors' di calciomercato che lo vorrebbero vicino alla Juventus. Al termine del match perso, malamente, dal Diavolo di Stefano Pioli ieri sera allo stadio 'Olimpico', infatti, Donnarumma è stato colto dalle telecamere a ridere in compagnia di Pepe Reina.

I due, come si ricorderà, sono stati compagni di squadra nella fila rossonere per una stagione e mezza, Donnarumma come primo portiere e Reina come suo secondo. Sono molto amici e hanno un ottimo rapporto. Fin qui, dunque, tutto regolare. Ma ai tifosi del Milan, che hanno visto scivolare la squadra dal secondo al quinto posto nella classifica di Serie A nel giro di 90', tutto questo non è andato giù. Soprattutto se il proprio capitano se la ride dinanzi una qualificazione in Champions League che potrebbe sfumare.

Sui social è montata forte, in queste ore, la protesta nei confronti di Donnarumma dopo Lazio-Milan. C'è chi non vede l'ora che il portiere faccia i bagagli in direzione Torino. C'è chi non vorrebbe più vederlo con la fascia di capitano al braccio. Chi, invece, lo segnala come menefreghista dei risultati del Diavolo. Questo nonostante lo stesso Gigio, in un post social dopo il match, abbia provato a far capire quanto lui ci tenga al Milan ed alle sorti della stagione.

Vediamo, qui di seguito, qualche post dei sostenitori rossoneri sull'ennesimo 'caso Donnarumma' in casa Milan.